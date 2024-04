Поділитись:













Скопійовано



Захист жінок-ветеранів має стати одним із пріоритетів ветеранської політики в Україні – заявив голова ГО "Вільні та Вірні", воїн-доброволець Віталій Герсак під час міжнародної конференції "Дієва ветеранська політика в Україні: міжнародний досвід" яка відбулася 11 квітня у Вашингтоні.

За словами В.Герсака, сьогодні у ЗСУ служать понад 45 тис. українських жінок, що більше ніж загальна чисельність армій у окремих європейських країнах і ця цифра постійно зростає. Згодом, ми будемо мати десятки, якщо не сотні тисяч жінок-ветеранів, яких діюча система ветеранської політики просто не в змозі ефективно захистити. Разом із тим, ми маємо вдалий американський досвід ветеранської політики, який слід врахувати в Україні.

На думку організаторів міжнародної конференції, між тим що існує зараз в Україні і тим як працює ця система в США – прірва. Але це не вирок, а тимчасовий недолік, який ми маємо виправити, скориставшись ефективним іноземним досвідом та порадами іноземних експертів-друзів України.

У ГО "Вільні та Вірні" зазначають, що інтеграція американських жінок у військо розпочалася ще 75 років тому, відповідно до "Закону про інтеграцію жінок у військо", який підписав президент Труман, а в Україні цей процес розпочався лише у 2018 році із прийняттям "Закону про рівні права і можливості жінок та чоловіків під час проходження військової служби". Цілком очевидно, що при формуванні необхідної нормативно-правової бази наші країни починали рух в різний час, змінювалися із різною швидкістю та пройшли різну відстань. В США на захист жінок-ветеранів прийнято більше десятка федеральних законів, що більше ніж уся існуюча законодавча база ветеранської політики в Україні. Всього ж, в США діє понад 55 федеральних законів щодо захисту ветеранів.

Американські жінки-ветерани мають доступ до найкращої і найрозвинутішої мережі медичних закладів, де держава турбується про їхнє репродуктивне здоров’я, вагітність і пологи. Жінки-ветерани отримують комплексні профілактичні огляди, імунізацію та лікування хронічних захворювань. Програма професійної реабілітації та працевлаштування допомагає їм продовжити освіту, підвищити кваліфікацію і побудувати кар’єру в цивільному житті. Для того, аби жінкам було краще користуватися чисельними ветеранськими пільгами, департамент у справах ветеранів заснував спеціальне державно-приватне партнерство, яке фінансує організації котрі надають допомогу жінкам-ветеранам та їхнім родинам, а також вивчають проблеми, з якими вони можуть зіштовхнутися у майбутньому. Хіба це не взірець інклюзивної та людиноцентричної державної політики, на яку слід орієнтуватися і в Україні? – переконані організатори конференції.

Міжнародна конференція "Дієва ветеранська політика в Україні: міжнародний досвід", яка була ініційована ГО «Вільні та Вірні» і яка відбулася 11 квітня у Вашингтоні, має на меті врахування американського досвіду в ході реформування державної ветеранської політики в Україні. До її проведення долучилися українські та американські політики й експерти, серед яких: аналітик Інституту Гудзону (The Hudson Institute) Пітех Хусі, засновником Valicor US Джон Кілмер, директора з європейських питань громадській організації «Дух Америки» («Spirit of America») Коллін Денні, аналітик Деніел Вайт, ексзаступник міністра у справах ветеранів України (2019-2022) Олексій Ілляшенко, президентка R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс, президентка Фонду військового жіночого меморіалу Філліс Вілсон, генеральний директор Reach (Reach Tactical LLC.), Джош Маркано та ін. В дискусії брали участь понад 50 учасників та було заслухано 17 доповідей.

Раніше, 29 лютого у Києві відбувся перший раунд цієї міжнародної конференції, де було порушено широке коло питань щодо соціального захисту, медичної допомоги, психологічної підтримки та економічної реінтеграції ветеранів війни та членів їх сімей. Із тематичними доповідями під час цього заходу виступили такі відомі американські захисники прав ветеранів, як: Прінс Тейлор – колишній військовий, автор багатьох програм з адаптації ветеранів, Бонні Керролл – президентка і засновниця TAPS, Андре Холліс - керівник Tiger International Advisors, експрацівник Міноборони США, Натан Вайт-Вілсон - керівник Gallant Knights Private Security Services та ін.