11 квітня у Вашингтоні відбулася міжнародна конференція "Дієва ветеранська політика в Україні: міжнародний досвід", яка була ініційована ГО "Вільні та вірні" і метою якої є реформування української політики у сфері захисту ветеранів на основі американського досвіду.

До обговорення плану реформ долучилися українські та американські політики й експерти, серед яких: аналітик Інституту Гудзону (The Hudson Institute) Пітех Хусі, засновник Valicor US Джон Кілмер, директор з європейських питань громадської організації "Дух Америки" ("Spirit of America") Коллін Денні, аналітик Деніел Вайт, ексзаступник міністра у справах ветеранів України (2019-2022) Олексій Ілляшенко, президентка R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс, президентка Фонду військового жіночого меморіалу Філліс Вілсон, генеральний директор Reach (Reach Tactical LLC.), Джош Маркано та ін. В дискусії брали участь понад 50 учасників та було заслухано 17 доповідей.

За словами ініціатора конференції, воїна-добровольця, голови ГО "Вільні та Вірні" Віталія Герсака, це вже другий раунд обговорення, який конкретизує та поглиблює ті пропозиції, які вперше прозвучали під час конференції в Києві наприкінці лютого.

"Сьогодні ми, фактично, маємо "громадський план реформ", до розробки якого долучилися і впровадження якого підтримують наші американські партнери. Розроблений план відкриває шляхи для посилення співпраці між США та Україною у підтримці ветеранів. Тепер необхідно здійснити швидкі та координовані дії для перетворення цих рекомендацій на конкретні програми та послуги. Зокрема, в ході реформування української ветеранської політики в Україні пропонується акцентувати увагу на таких питаннях як: медична реабілітація, забезпечення житлом, освіта і працевлаштування, створення умов для розвитку ветеранського підприємництва, захист жінок-ветеранів та розвиток нормативно-правової бази ветеранської політики” — заявив Герсак.

Відповідний план реформування ветеранської політики в Україні на основі рекомендацій американських експертів, невдовзі буде презентовано та представлено для реалізації.

Як повідомлялося раніше, ГО "Вільні та Вірні" разом з партнерами ініціювали створення міжнародної комунікаційної платформи для адаптації американських ветеранських практик до українського контексту. У лютому відбулася перша конференція та відеоміст між Києвом та Вашингтоном, у якому взяли участь 55 експертів з 8 країн світу.