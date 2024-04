Про це він написав 11 квітня в соцмережі Х.

"Як я вже казав кілька тижнів тому (і мені майже ніхто не повірив): В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони. І це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Лише злість", – йдеться в повідомленні.

