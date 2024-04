Поділитись:













Офіційно підтверджено, що розпочато роботу над створенням четвертої частини комедії "Щоденник Бріджит Джонс", яка отримає назву "Бріджит Джонс: Шаленіє від хлопчиська" (Bridget Jones: Mad About the Boy), повідомляє Variety.

Також відомо, що головну роль у новому фільмі, як і у попередніх частинах франшизи, зіграє Рене Зеллвегер. Актриса вже підписала контракт на участь у проєкті.

Сюжет фільму буде заснований на романі Гелен Філдінг 2013 року та розповість про 50-річну Бріджит, яка знайомиться в інтернеті з 30-річним чоловіком, що кардинально змінює її життя.

У стрічці також повернуться до своїх ролей Г'ю Грант та Емма Томпсон. До них приєднаються Чіветель Еджіофор ("10 років рабства") та Лео Вудалл ("Білий лотос" (The White Lotus)). Режисером проєкту стане Майкл Морріс, відомий за роботою над серіалами "Безсоромні" (Shameless), "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul) та "Картковий будиночок" (House of Cards).

Перший фільм франшизи вийшов у 2001 році, за ним вийшли два сиквели у 2004 та 2016 роках. Загалом трилогія зібрала у світовому прокаті $743 мільйони доларів.

Прем'єра четвертої частини запланована на 14 лютого 2025 року, прем'єра відбудеться одночасно як у кінотеатрах, так й на стримінговому сервісі Peacock.

