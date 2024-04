Telltale підтвердили розробку гри The Wolf Among Us 2

Фрагмент гри The Wolf Among Us. Фото: Telltale

Студія Telltale підтвердила, що розробка продовження The Wolf Among Us триває, попри скандали та труднощі, що виникли зі студією-розробником франшизи Life is Strange - остання працювала над попереднім сценарієм для гри. Відповідну інформацію розміщено на офіційному Discord-сервері Telltale.

Коли саме має вийти The Wolf Among Us 2 наразі невідомо. Розробники в цьому випадку зберігають мовчання. До того ж на розробці продовження могли позначитися нещодавні звільнення в Telltale.

Як відомо, The Wolf Among Us 2 анонсували 5 років тому 2019 року - відтоді гра періодично миготіла в медіапросторі разом із новиною про перенесення.

