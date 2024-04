Про це МАГАТЕ повідомило в соцмережі Х.

Так, експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що сьогодні, 7 квітня, на території станції здетонував безпілотник. Вказується, що така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ.

"Я закликаю утриматися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said.