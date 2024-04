Про це передає CNN.

Землетрус 3 квітня став найсильнішим, які траплялися на острові за останні 25 років. Природне явище серйозно пошкодило основну автомагістраль вздовж східного узбережжя країни. На неї падали брили з гір, деякі тунелі виявилися засипаними. На шосе Сухуа сталося щонайменше дев'ять каменепадів. Зараз дорога закрита.

Землетрус пошкодив також будівлі. Значна частина людей не змогли вийти з квартир, бо будинки були деформовані

Землетрус також вплинув на електропостачання, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики. В країні перебої з інтернетом.

Спеціалісти очікують, що протягом наступних 2-3 днів Тайвань ще постраждає від автершоків, тому руйнувань буде більше.

Massive earthquake magnitude 7.5 hits hard in Taipei,Taiwan today morning. Visuals are speaking about destruction collapsed of skyscrapers. #Taiwan #earthquake pic.twitter.com/1lHxsFiYDN

These are real scenes of the #earthquake in #Taiwan, not a movie .



Let's pray for the people's safety#Taiwan #Earthquake #Tsunami #China #Hualien #Japan #Terremoto #TerremotoTaiwán pic.twitter.com/aMB0nRuvWt