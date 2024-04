Поділитись:













Компанія Sony проведе наступну презентацію ігор у травні 2024 року, заявив журналіст Джефф Грабб із посиланням на свої джерела. Він не знає, чи буде це великий показ PlayStation Showcase або менший івент на кшталт State of Play.

За даними Грабба, на заході мають показати трейлер ремейка Silent Hill 2. Можливо, на презентації розробники оголосять дату релізу оновленої версії гри.

Попередня презентація PlayStation State of Play відбулася 1 лютого 2024 року. На ній компанія Sony, серед іншого, показала Death Stranding 2: On the Beach, Stellar Blade та поліпшену версію Until Dawn. Крім того, на заході відбувся анонс ще однієї гри Хідео Кодзіми - шпигунського екшену "нового покоління".

Як опосередковане підтвердження інформації можна згадати, що напередодні організація ESRB видала віковий рейтинг "Mature" ремейку Silent Hill 2. Зазвичай ігри отримують рейтинг незадовго до релізу.

Як повідомлялося раніше, PlayStation звільнило приблизно 8% працівників, або ж близько 900 осіб. Скорочення торкнулося співробітників по всьому світу, зокрема фахівців внутрішніх ігрових студій.