Помер художник Ед Піскор, який створив серію коміксів "Родовід хіп-хопу" (в оригіналі Hip Hop Family Tree). Чоловік наклав на себе руки в 41 рік, після того, як опинився втягнутим у секс-скандал. Про трагедію з посиланням на публікацію сестри Піскора повідомляє ComicBook.

Ед Піскор здобув найбільшу популярність завдяки освітнім коміксам про культуру хіп-хопу. Графічні історії оповідають про те, як жанр зародився в 1970-х і розвивався згодом - від аматорських сходок графіті-художників, діджеїв та емсі до виникнення знаменитих лейблів і гуртів. У 2014 році "Родовід хіп-хопу" став бестселером The New York Times. Комікси були перекладені російською мовою 2017-го силами видавництва "White Apple".

"Піскор, співведучий популярного подкасту та YouTube-каналу Cartoonist Kayfabe, нещодавно був втягнутий у скандал після того, як дві жінки звинуватили його в сексуальних домаганнях, що призвело до скасування запланованої художньої виставки в Піттсбурзі, на якій демонструвалися його роботи з Hip Hop Family Tree, а співведучий Cartoonist Kayfabe Джим Рагг оголосив, що припиняє "робочі відносини" з Піскором", - зазначає ComicBook.

Напередодні Піскор опублікував розлогу замітку, в якій спростував обвинувачення проти нього та повідомив, що планує накласти на себе руки.

