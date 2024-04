Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

"Ось такий вигляд має одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 і 29 березня", - ідеться в підписі до відео.

У компанії нагадали, що внаслідок останніх атак окупантів було втрачено 80% генерувальних потужностей.

Серйозних пошкоджень зазнали п'ять із шести теплоелектростанцій, що належать ДТЕК.

Відео зсередини однієї з таких електростанцій опублікував виконавчий директор ДТЕК Максим Тимченко.

This used to be the control room of a fully functioning @dtek_en power station, supplying energy to Ukrainian homes, businesses, hospitals and schools. Today I saw up close how russia has reduced it to ashes: a truly terrible level of damage from missiles and drones against a… pic.twitter.com/biB2acliDQ