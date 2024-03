Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у Twitter (X).

Дрони були націлені на американський військовий корабель і "використовувались хуситами для самооборони над Червоним морем".

Повідомлень про поранення серед екіпажів чи пошкодження американських або коаліційних кораблів не надходило.

"Було визначено, що ця зброя становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", – йдеться у повідомленні.

TAMPA, Fla. - Between 2:00 and 2:20 a.m. (Sanaa time) on March 27, United States Central Command successfully engaged and destroyed four long-range unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian-backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/EhJ9RDtMP9