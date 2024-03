Поділитись:













Зірка кіновсесвіту Marvel Ентоні Макі розповів про пристрасне бажання зіграти в новій картині франшизи "Джон Вік" та стати антагоністом персонажа Кіану Рівза. Про це актор розповів в інтерв'ю виданню Total Film.

"Думаю, я став би крутим батьком після п'ятихвилинного бою з Кіану Рівзом. Я готовий битися. У серіалі "Скрегіт металу" (Twisted Metal) я отримав по обличчю від професійного рестлера Самоа Джо, але не впав", - розповів Ентоні Макі.

Актор також зазначив, що вже спілкувався з Рівзом з приводу можливої ролі в п'ятому або шостому "Джоні Віку", але схоже, що його доводи були недостатньо переконливими.

Напередодні актор висловлював своє співчуття з приводу того, що Disney не стала продовжувати серіал "Сокіл і Зимовий Солдат" (The Falcon and the Winter Soldier) на другий сезон. Утім, історія двох персонажів продовжиться в повнометражній стрічці "Капітан Америка: Дивний новий світ" (Captain America: A Brave New World), реліз якої заплановано на 2025 рік.

