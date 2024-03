Про це він написав у Twitter (X).

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких злодіянь, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою нанесення балістичного удару по центру багатомільйонного міста", - заявив він.

Кулеба зазначив, що Україні потрібно ППО, яке здатне відбити будь-яку атаку країни-агресорки Росії.

"Це нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, зокрема, системи Patriot і ракети, здатні відбити будь-яку російську атаку", - заявив він.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg