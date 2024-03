Анонсовано гру Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Розробники показали перший трейлер

Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Фото: Odd Bug

Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Фото: Odd Bug

Студія Odd Bug за підтримки видавництва United Label анонсувала двомірний soulslike-екшен Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Перший трейлер гри розміщено на офіційному каналі PlayStation на Youtube.

"Відправляйтеся у величезне засніжене королівство у Tails of Iron 2, продовженні визнаної критиками рольової гри в жанрі екшен. У ролі криси на ім'я Арло, спадкоємця Наглядача Сміттєзвалища, вирушайте у подорож суворими північними землями, де мешкають велетенські звірі та бандити-обірванці, щоб здолати давнє, кровожерливе зло", - йдеться в описі трейлера.

Сама гра є прямим продовженням першої частини, у якій розповідалося про протистояння фентезійного Щурячого королівства та армії ворожих жаб. У другій частині проблеми держави нікуди не поділися. Тільки тепер ідуть вони не з південних кордонів, від теплолюбних земноводних, а з холодних і похмурих північних земель. Там мешкають далекі родичі щурів - кажани. Щоб протистояти їм, королівству потрібен герой - такий самий суворий, як зимова холоднеча, загартований у боях та негараздах.

Реліз Tails of Iron 2: Whiskers of Winter заплановано на поточний рік для всіх основних платформ - PC, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.

Як повідомлялося раніше, українська студія "1stone Games" анонсувала свій перший проєкт, інді-гру "Unmasked: An Inner Journey" ("Розсекречені: Внутрішня подорож"). Це буде пригодницький 2D-платформер з ефектом занурення, але без діалогів.