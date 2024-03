Про це йдеться в повідомленні, яке Кулеба опублікував у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Кулеба нагадав, що російський диктатор є патологічним брехуном.

"Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, убивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, окупацію Криму російськими солдатами, збитий MH17 та плани вторгнення в Україну", — написав міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що це лише невелика частина брехливих фактів з "дуже довгого списку".

Кулеба закликав світову спільноту не дозволяти собі піддаватися обдурюванню з боку Путіна та його поплічників.

"Їхня єдина мета — спонукати більше росіян загинути в їхній безглуздій та злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів", — додав Кулеба.

Putin lied about the 1999 apartment building bombings, 2000 Kursk submarine disaster, 2004 Beslan school siege, murders of Politkovskaya in 2006, Magnitsky in 2009, Nemtsov in 2015, and many other critics, Russian soldiers occupying Crimea, the downing of MH17, and plans to…