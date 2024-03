Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, заяву якого цитує репортер "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

"На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", — відповів представник Білого дому на питання про причетність Києва до подій у Підмосков'ї.

John Kirby: "There is no indication at this time that #Ukrainians were involved in the #shooting in #Moscow."