Своїми думками він поділився у Twitter (Х).

Стубб зазначив, що вбачає три причини лідерства Фінляндії у рейтингу найщасливіших країн світу. Це природа, довіра та освіта.

Водночас фінський президент визнав, що, звісно, існує й "багато інших причин для колективного щастя".

Finland has been ranked the Happiest Country in the World, now for seven years in a row.



Many reasons for it, here are my three:



1. Nature.

2. Trust.

3. Education.



There are naturally many other reasons for collective happiness. What would be your top three?