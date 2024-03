Світлина з'явилася в акаунті королівської родини у соціальній мережі Х (колишня Twitter).

"Сьогодні вранці Король зустрівся з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці, щоб відзначити 70-річчя підписання перемир’я, яке поклало край конфлікту. 60 000 військовослужбовців з усієї Британії та країн Співдружності брали участь у бойових діях, 1100 з яких загинули. Пізніше сьогодні королівська принцеса та герцогиня Единбурзька влаштують прийом у палаці від імені Його Величності на честь річниці «Забутої війни»", — сказано у пості, який супроводжувала фотографія.

🤝 This morning, the King met veterans of the Korean War at Buckingham Palace to mark 70 years since the signing of the armistice which ended the conflict.



60,000 service personnel from across Britain and the Commonwealth saw action, with 1,100 losing their lives.



Later… pic.twitter.com/KxpIMcaZRg