Системні вимоги будь-яких ігор, що виходять у Steam, діляться на дві категорії - "мінімальні" і "рекомендовані". Однак у бібліотеці цифрового магазину виявився виняток із правил, який може свідчити про майбутні зміни в оформленні системних вимог тих чи інших ігор. На сторінці безкоштовного доповнення Portal with RTX для Portal з'явилася нова категорія для найвищих максимальних вимог з увімкненим RTX, яка отримала назву "ультра".

Нова категорія системних вимог в Steam. Фото: Українські Новини

Слід зазначити, що багато ігрових компаній поза Steam вказують як рекомендовані вимоги, так і наймаксимальніші з 4К-роздільною здатністю та ввімкненим трасуванням променів. При цьому ці ж дані не вказуються в графі системних вимог у будь-якій грі Steam.

На момент публікації новини схожих "ультра" вимог не було представлено в інших іграх Valve, зокрема в RTX-доповненнях для інших проєктів. Теж саме стосується дуже вимогливих до "заліза". Для прикладу, у Cyberpunk 2077, Immortals of Aveum або Lords of the Fallen (2023) також не було графи з "ультра" вимогами.

Вірогідно, що Valve на тлі виходу дуже вимогливих ігор готується оновити та розширити розділ про системні вимоги.

