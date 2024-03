Про це написав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у Twitter (X).

Він назвав сьогоднішню російську атаку "надзвичайно жахливим і смертоносним ударом по цивільних об'єктах".

"Чергова демонстрація варварства путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – підкреслив Стано.

Ukraine: A particularly heinous & deadly 🇷🇺 hit on civilian targets in Odesa: first a ballistic missile, then when rescuers arrived, second strike. Another show of the barbaric nature of Putin's aggression. All responsible

will be held to account. https://t.co/Kf0FRV7fKN