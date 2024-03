Про це вона написала у Twitter (X).

"Ця жорстока атака підкреслює, що Росія не припинить своєї нахабної агресії в Європі. Треба допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна втрачати жодної хвилини", – зазначила Брінк.

Again today Russia attacked Odesa, killing innocent civilians and targeting first responders.



This cruel attack underscores that Russia will not stop its brazen aggression in Europe.



We need to help Ukraine stop Russia now. There is not a moment to lose. pic.twitter.com/IoduaXMyjn