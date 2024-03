Про це повідомляє Variety.

Суд ухвалив, що О винний у недоречних дотиках до актриси у 2017 році, зокрема в обіймах, триманні за руку та поцілунку в щоку.

Тепер 79-річний актор повинен відбути вісім місяців умовно та пройти 40 годин занять із сексуального насильства. Проте О Ен Су заявив, що не вважає себе винним та повідомив прокурорів, що планує оскаржити вирок.

Перше звинувачення О було пред'явлене у 2022 році, коли актриса подала скаргу, в якій стверджувалося, що він неналежним чином торкався до неї. Після цього актор вибавився, пояснивши, що "просто тримав її за руку, щоб вказати шлях навколо озера".

