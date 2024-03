Так, згідно з анонсом, новий сезон популярного серіалу-антології глядачі зможуть побачити у 2025 році. Він міститиме шість епізодів.

"Шість нових історій, але одна здається трохи знайомою. "Чорне дзеркало" повертається у 2025 році", - йдеться у підписі до анонсу.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4