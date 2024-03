Акторка Зендея для премії "Оскар" обрала сукню від Armani Privé.

zendaya at the 2024 #oscars pic.twitter.com/iYh5xWk9Xd



Марго Роббі з'явилась на червоній доріжці у чорній сукні Versace.



Емма Стоун, яка отримала цього року статуетку за найкращу жіночу роль у фільмі "Бідолашні створіння", прийшла на "Оскар" у "сукні-рибці" Louis Vuitton. Зазначимо, що перед виходом на сцену в акторки зламалася блискавка. Емма Стоун вважає, що це сталося через її танці під час номера Раяна Гослінга, який виконав пісню "I'm Just Ken".



Раян Гослінг, якого номінували на премію за вищезгадану пісню, з'явився у чорному костюмі від Gucci. Пізніше для виступу актор змінив костюм на рожевий.

ryan gosling at the 96th annual academy awards. pic.twitter.com/WGG7pNXUsF

Performance COMPLETA de "I'm Just Ken" com Ryan Gosling e parte do elenco de #Barbie no #Oscars! pic.twitter.com/Zxd5jxfhjh