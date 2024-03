Поділитись:













Медіамагнат та мільярдер Руперт Мердок, якому сьогодні виповниться 93 роки і який був одружений чотири рази, знову заручений. Про це заявив його офіційний представник, повідомляє ABC News.

Мердок планує одружитися з 67-річною Оленою Жуковою, пенсіонеркою російського походження, з якою познайомився минулого року. Її колишній чоловік Олександр Жуков (Рабкін) – мільярдер, енергетичний інвестор, який нині проживає у Великобританії. Їхня дочка Даша раніше була одружена з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

Минулої осені Мердок залишив посаду керівника як материнської компанії Fox News, так і свого медіахолдингу News Corp. У 1952 році Мердок успадкував від батька газету в рідній Австралії. Протягом десятиліть він створив компанію новин та розваг, яка стала домінуючою в Сполучених Штатах та Великобританії, включаючи власність на такі видання як The Times of London та The Wall Street Journal.

Також Руперт Мердок заснував мережу телемовлення Fox, першу, хто успішно кинув виклик Великій трійці ABC, CBS і NBC. Його холдінг також контролює відоме американське видання New York Post.

Мердок був одружений чотири рази та має шістьох дітей від трьох дружинам. Статки родини Forbes оцінює приблизно в 19 мільярдів доларів.

Останній шлюб Мердока з моделлю та актором Джеррі Холлом протримався шість років та закінчився розлученням у 2022 році. У них не було спільних дітей. До цього Мердок був одружений на австралійці Патріції Букер, з якою має спільну доньку Пруденс, а потім на журналістці шотландського походження Анні Торв, від якої у Мердока троє дітей - Лаклана, Джеймс та Елізабет. Ці четверо дітей Мердока мають однакову частку в сімейному трасті та мають однакове право голосу в тому, що станеться з акціями трасту після смерті Мердока.

Пізніше він одружився з китаянкою Венді Денг, з якою він розлучився у 2013 році після народження двох дочок, Грейс та Хлої.

