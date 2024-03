Поділитись:













Міжнародна дослідницька група під керівництвом китайських учених виявила, що східноазіатські гомініни мали передові технології виготовлення кам'яних знарядь ще 1,1 мільйона років тому, набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Команда, очолювана Інститутом палеонтології та палеоантропології хребетних (IVPP) Китайської академії наук, провела систематичне дослідження характеристик технології кам'яних знарядь на ділянці Ценьцзявань у басейні Ніхевань, Північний Китай, виявивши найранішу підготовлену технологію ядра в Євразії.

Завдяки технічному аналізу та високоточному 3D-скануванню кам'яних знарядь, дослідницька група з'ясувала, як гомініни виготовляли та використовували кам'яні знаряддя. Результати показують, що в об'єкті вже існувала підготовлена основна технологія.

Підготовлена основна технологія – важлива частина ашельської промисловості, перша стандартизована традиція виготовлення інструментів Homo erectus та раннього Homo sapiens. Дослідницька група вважає, що гомініни на території Сендзявана мали такий же когнітивний рівень та технічні здібності, як і ашельські гомініни.

"Дослідження має велике значення для вивчення еволюції та інновацій технологій раннього палеоліту", – зазначив Пей Шувен з IVPP, один з авторів дослідження.

"Це показує величезний потенціал басейну Ніхевань у галузі досліджень щодо побудови моделі розвитку людської еволюції та поведінки у Східній Азії на мільйони років", – сказав Пей.

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America (PNAS).