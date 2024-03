Поділитись:













Скопійовано



Березень порадує серіаломанів багатьма новинками. Зокрема, на глядачів чекають драма "Режим" з Кейт Вінслет, серіал Гая Річі "Джентльмени" та кілька екранізацій популярних романів. Українські Новини розкажуть про найцікавіші прем'єри цього місяця.

Серіальні новинки березня. Колаж: Валерія Драгомірова

"Повністю вигадані пригоди Діка Турпіна" (The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin), Apple TV+

Дата виходу: 1 березня

Жанр: комедія, історичний

Легендарний розбійник Дік Турпін, мимоволі ставши ватажком банди злочинців, пускається на низку абсолютно абсурдних авантюр. Тепер його завдання - обхитрувати наскрізь корумпованого служителя закону Джонатана Вайлда.

"Режим" (The Regime), HBO Max

Дата виходу: 3 березня

Жанр: драма

Події серіалу відбуваються протягом року за стінами палацу у вигаданій європейській країні з авторитарним режимом. Саме в цей час режим почне занепадати.

"Джентльмени" (The Gentlemen), Netflix

Дата виходу: 7 березня

Жанр: комедійний бойовик

У серіалі Гая Річі "Джентльмени" Едді Горніман неочікувано дістає в спадок від батька величезний маєток, що виявляється частиною канабісової імперії. Ба більше - низка сумнівних осіб із кримінального світу Британії хочуть докласти руки до цього бізнесу… Аби позбавити родину цих зазіхань, Едді пробує обіграти гангстерів у їхній же грі.

"Яблука ніколи не падають" (Apples Never Fall), Peacock

Дата виходу: 14 березня

Жанр: драма, містика

Екранізація книги Ліян Моріарті (авторка романів "Велика маленька брехня" та "Дев'ятеро ідеальних незнайомців"). Це історія про, здавалося б, ідеальну сім'ю Ділейні. Стен і Джой продали свою успішну тенісну академію і готові розпочати те, що мало б стати золотими роками їхнього життя. Вони з нетерпінням чекають, коли зможуть провести час зі своїми чотирма дорослими дітьми, але все змінюється, коли у двері Джой і Стена стукає поранена молода жінка. Невдовзі сама Джой раптово зникає, її діти змушені переглянути так званий ідеальний шлюб своїх батьків, оскільки на поверхню починають випливати найтемніші таємниці їхньої родини.

"Полювання" (Manhunt), Apple TV+

Дата виходу: 15 березня

Жанр: драма, трилер

Це конспірологічний трилер про один з найвідоміших, але найменш вивчених злочинів в історії: вбивство Авраама Лінкольна. Це дивовижна історія полювання на Джона Вілкса Бута з високими ставками.

"Палм-Рояль" (Palm Royale), Apple TV+

Дата виходу: 20 березня

Жанр: драма

В 1969 році амбітна жінка прагне перетнути межу між заможними і незаможними, щоб зайняти місце за найексклюзивнішим, наймоднішим і найпідступнішим столом Америки - у вищому суспільстві Палм-Біч.

"Проблема трьох тіл" (3 Body Problem), Netflix

Дата виходу: 21 березня

Жанр: наукова фантастика

Серіал, знятий на основі визнаного міжнародного бестселера Лю Цисіня. Рокове рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років відлунюється крізь час і простір, дійшовши в результаті до групи видатних науковців у наші дні. Коли закони природи розходяться в них на очах, п’ять колишніх колег об’єднують зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

"Нам пощастило" (We Were the Lucky Ones), Hulu

Дата виходу: 28 березня

Жанр: драма, історичний

"Нам пощастило" (We Were the Lucky Ones). Екранізація однойменної книги Джорджії Гантер. Серіал розповідає про єврейську сім'ю, розлучену на початку Другої світової війни, яка вирішила вижити і возз'єднатися.

Як повідомляли Українські Новини, Гай Річі поставить спін-офф серіалу "Рей Донован" про сім'ю гангстерів.