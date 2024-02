Поділитись:













Суд присяжних поставив крапку у справі вбивства всесвітньовідомого репера Jam Master Jay (справжнє ім'я Джейсон Мізелл) з гурту Run-DMC. Винним у вбивстві музиканта, яке сталося 30 жовтня 2002 року у Нью-Йорку, визнано Рональда Вашингтона та Карла Джордана-молодшого, повідомляє Reuters.

Вирок був винесений після місячного судового розгляду в окружному суді США в Брукліні, де прокурори викликали свідків, які перебували в студії в ніч, коли 37-річний Мізелл був застрелений.

"Не секрет чому знадобилися роки, щоб висунути обвинувачення та заарештувати підсудних. Свідки в студії звукозапису знали вбивць, і вони були налякані тим, що їм помстяться, якщо вони будуть співпрацювати з правоохоронними органами та впізнають безжальних катів пана Мізелла", - заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Пейр журналістам біля будівлі суду після винесення вироку.

І Вашингтон, і Джордан були добре знайомі з Мізеллом, якого, за версією прокуратури, було вбито в результаті суперечки щодо вигідної угоди з розповсюдження кокаїну в Балтіморі. Вашингтон був другом дитинства, а Джордан - похресником Мізелла. Всі вони виросли в одному районі.

У 1980-х роках Мізелл та його колеги по гурту Run-DMC допомогли ввести хіп-хоп у мейнстрим завдяки хітам "It's Tricky" та каверу на пісню Aerosmith "Walk This Way" з альбому-бестселера 1986 року "Raising Hell".

У своїх текстах та сценічних шоу вони виступали проти нелегальних наркотиків. Наприкінці 1980-х група навіть записала антинаркотичну соціальну рекламу "Just Say No!" для Адміністрації з контролю за наркотиками США.

Але, як стверджують прокурори з прокуратури Брукліна, коли успіх Jam Master Jay в музичній індустрії пішов на спад у 1990-х роках, він почав торгувати кокаїном, щоб фінансувати свою музичну кар'єру.

Прокурори заявили, що Джордан та Вашингтон змовилися вбити Мізелла після того, як музикант відсторонив їх від участі в угоді з продажу наркотиків у Балтиморі на суму близько $200 000 доларів.

За версією прокуратури, в ніч вбивства Браянт, друг Джордана, якого Мізелл не знав, увійшов через парадні двері та впустив Вашингтона і Джордана через зачинений задній пожежний вихід, обидва були озброєні пістолетами, заявили прокурори.

Мізелл підвівся з дивана, щоб привітати свого хрещеника. Джордан вистрілив йому в голову з відстані кількох сантиметрів, вбивши його миттєво, повідомили присяжним прокурори. За їхніми словами, всі троє обвинувачених втекли через кілька хвилин.

59-річний Рональд Вашингтон та 40-річний Карл Джордан-молодший були визнані винними за федеральними звинуваченнями у вбивстві під час торгівлі наркотиками, але суд наразі ще не оголосив вирок: вбивцям загрожує від 20 років до довічного позбавлення волі.

