Компактні кімнатні рослини підійдуть не лише для тісних приміщень, а й для просторів, де вже є декілька великих рослин, і залишилося місце лише мініатюрних квітів. Дизайнери інтер'єру пропонують шість кімнатних рослин, що не займають багато місця. Вони будуть чудовим доповненням домашнім джунглям або знайдуть своє місце на журнальному столику, на полиці чи на робочому столі.

Про це пише видання Homes and Gardens з посиланням на дизайнерів.

Нитка Перлів

Висячі та висячі рослини відмінно підходять для економії місця, оскільки вони підвішуються до стелі та спускаються вниз по полицях. Нитка Перлів, або Seneciorowleyanus, являє собою елегантний соковитий сукулент з витонченим бісерним листям. Він універсальний і його можна укладати у різний спосіб.

"З них виходять чудові висячі рослини — ідеально підходять для невеликих приміщень, оскільки вони поглинають верхнє повітря", — говорить Соня Куер, головний садівник і директор з маркетингу Love, Plants.

Проте їх не можна ставити надто близько до вікна, де може бути надто багато сонця, тепла чи холоду.

Як сукуленти, Нитку Перлів потрібно поливати лише помірно. Ви можете дозволити ґрунту майже висохнути між поливами, але не рекомендується допускати його повного висихання.

Зображення надано Дмитром Марченком / Alamy Stock Photo

Рожева Фіттонія

Фіттонії ідеально підходять для невеликих яскравих кольорів жовтого, рожевого та червоного. Їх також називають "нервовими" рослинами через візерунки на їхньому листі, схожих на жилки. Ці рослини виростають в середньому до 15 сантиметрів у висоту, і вам слід обрізати їх, коли зростання стає довгоногим.

"Ці рослини добре почуваються у вологому середовищі, але не хвилюйтеся, якщо ви живете в сухому кліматі: просто помістіть фіттонію біля сонячного підвіконня в ванній кімнаті, що часто використовується, де вона буде насолоджуватися вологістю, створюваною вашим щоденним душем", — каже Дайан Куті. , Засновник How To Grow Everything.

Відомо, що ці рослини різко в'януть, якщо за ними не приділяється належного догляду, але вони швидко відновлюються за достатнього поливу та яскравого освітлення.

Зображення надано: Getty Images/Девід Дінес

Повітряні рослини

Повітряні рослини — це рослини, які не потрібно садити в землю. Більшість має красиво вигнуте листя. Деякі рослини випускають красиві квіти. Доступно безліч різних форм, текстур та кольорів, і загалом вони, як правило, мініатюрні.

"Вони ростуть повільно, і маленькі можуть поміститися практично в будь-якому просторі. Раз на тиждень повністю висовуйтеся у воду на 15-20 хвилин і дайте повністю висохнути, перш ніж поміщати назад у горщик", — каже Соня Куер.

Проте неправильний полив може призвести до того, що листя стане коричневим.

Зображення надано: Наташа Брін через Getty Images

Традесканція

Традесканція — це рослина, яка ще раз доводить, що маленький розмір не обов'язково означає невидимість. Ці разючі кімнатні рослини улюблені своїм яскравим листям фіолетового та зеленого кольору.

Хоча традесканції досить компактні, важливо відзначити, що вони швидко зростають.

"Ви можете вирощувати на підвіконні рослини меншого розміру, але згодом вони стануть занадто великими, залежно від сорту. Однак їх легко розмножувати, тому ви можете виростити безліч рослин з живців", — каже Раффаеле Ді Лалло, засновник Ohio Tropics.

Щоб ваша традесканція виглядала яскравою, дайте їй багато яскравого світла та поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту висохне. Хоча традесканції також добре адаптуються до слабкого освітлення, тому можуть заповнити місце на полиці, куди не потрапляє багато сонячного світла.

Зображення надано Getty Images/Людмила Капустіна

Бостонська Папороть

Папороті — чудове доповнення до кімнатних рослин завдяки своїй текстурі та цікавій формі. Бостонські папороті на вигляд дуже колоритні, хоча за розміром доволі компактні. При цьому за бажанням їх можна виростити заввишки до одного метра, якщо пересадити у горщик більшого розміру.

"Ці рослини ідеально підходять для невеликих приміщень, тому що вони є одними з кращих кімнатних рослин, що очищають повітря, які ви можете купити. Вони нетоксичні і є чудовим варіантом для зайнятих професіоналів, які не мають часу на кімнатні рослини, що потребують особливого догляду. Лише трохи води і гарне місце під непрямим сонячним світлом, і вони добре почуватимуться", — говорить Дайан Куті.

За необхідності нижнє листя рослини можна обрізати садовим секатором, і воно втиснеться на невелику полицю.

Зображення надано: Тетяна Майнінгер / Alamy Stock Photo

Калатея Гремуча Змія

Однією з найчарівніших кімнатних рослин, які варто вирощувати та милуватися, є калатеї. Завдяки особливій формі листя, яке нагадує руки людини, що молиться, калатеї називають молитовними рослинами.

Калатея Гримуча Змія, або Goeppertia insignis, має тонке листя з хвилястими краями та яскравим плямистим малюнком. Коли рослина стає досить великою, вона все одно не розкидає надто широко своє листя, тому чудово поміститься на тісному підвіконні.

"Цим рослинам, тропічним рослинам, що виростають у Південній Америці, потрібно багато вологи, щоб виростити чудове листя, що нагадує шкіру гримучої змії. Це ще одна рослина, яка добре росте в сонячній, вологій ванній кімнаті або в сонячному місці з великою кількістю води і частим обприскуванням", — каже Дайан Куті.

Відомо, що за калатеями складніше доглядати, оскільки їхнє листя швидко потріскається, знебарвиться або скрутиться, якщо повітря буде надто сухе. Щоб уникнути цього, забезпечте багато природного світла та підтримуйте постійний рівень вологості. Проте це найпривабливіша кімнатна рослина, яку можна додати у невеликий прості квартири чи будинку.

Зображення надано: Акчамчук через Getty Images

