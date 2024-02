Про це пишуть журналісти New York Times з посиланням на свої джерела та конфіденційну доповідь представників Комісії.

В документі нібито стверджується, що Паркер неодноразово навідувався в Україну та їздив на фронт.

Також чиновник нібито "став мішенню іноземної розвідувальної служби", яка використала його. Через що дані про Паркера хотіли передати до ФБР, а самого чиновника звільнити "заради захисту національної безпеки". У США стверджують, що справа пов'язана з "серйозними неправомірними діями за участю українських та інших іноземних осіб". Та навіть заявляли, що дії Паркера можуть поставити під загрозу "майбутню допомогу Україні".

Проте сам Паркер стверджує, що не зробив нічого поганого. Авторів звіту з критикою він звинуватив в тому, що самі вони неналежно поводилися. Він висунув проти них звинувачення.

Наразі розслідування проти Паркера та авторів звіту триває.

