Метал-гурт Judas Priest презентував ще один, вже четвертий сингл зі свого майбутнього альбому Invincible Shield, який виходить 8 березня 2024 року, повідомляє Kerrang.

На цей раз музиканти поділилися швидкісною композицією The Serpent And The King ("Змій та Король"). У ній автор та виконавець Роб Гелфорд в образній формі розмірковує про сьогодення.

"Реліз Serpent And The King не може бути більш актуальним зараз, чувак", - заявив Гелфорд в інтерв'ю Зейну Лоу.

Важливо зазначити, що вокаліст Judas Priest неодноразово висловлював свою підтримку Україні та українцям після початку повномасштабного вторгнення. І, коментуючи нову пісню гурту, він знову заговорив про війну.

"Я не повинен говорити про актуальні теми у стрічці новин. Але так, це так. Зараз йде справжня війна, ця битва, яка відбувається. Доброю новиною є те, що битва завжди закінчується в правильному місці, а саме: добро перемагає зло. Любов завжди перемагає. Любов завжди буде на вершині. Якою б темною, якою б похмурою, якою б жахливою не була ситуація, любов переможе, світло засяє, сила запанує, і людство буде прогресувати. Це контекст усіх образів і фантазій "Змія і короля", - пояснив музикант.

