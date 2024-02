Президент Зімбабве побував на святкуванні дня молоді у Центрі професійно-технічної освіти молоді Мушагаше. Мнангагва подарував трактор, отриманий від Білорусі, та вирішив особисто продемонструвати "переваги" презенту. Але всі намагання виявилися марними.

"Зімбабве вважається звалищем неякісної продукції з Білорусі, президент якої Олександр Лукашенко та кілька осіб, як стверджується, є найбільшими бенефіціарами темних оборудок між двома країнами", - пише видання.

Brand new or…? President Mnangagwa donated a tractor reportedly received from Belarus that failed to start to Mushagashe Youth Vocational Training Centre yesterday during the National Youth Day commemorations. Zimbabwe is said to be a dumping site for substandard products from… pic.twitter.com/i9RpPsCiuY