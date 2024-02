Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Простеживши за метою, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет"", — йдеться у повідомленні.

Бійці розказали, що помітили установку під час патрулювання та зафіксували її координати. Потім передали їх артилеристам, які ударили по ній з HIMARS. В результаті мобільна пускова установка та контейнери для зберігання БпАК були знищені.

Ukrainian SOF operators have identified and adjusted HIMARS fire against enemy’s vehicle with “Zala” and “Lancet” containers. pic.twitter.com/tXtwGDbUmm