Поява в Східній Азії сапієнсів (Homo sapiens або людина розумна) 120 тис. - 70 тис. років тому була пов'язана зі змінами в азійському літньому мусоні. Такого висновку прийшли китайські вчені.

Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Результати дослідження, проведеного науковими співробітниками Інституту довкілля Землі Академії наук Китаю спільно з колегами з Республіки Корея, Іспанії та Великої Британії, були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Формування Homo sapiens, згідно з генетичними дослідженнями, відбувалося в Африці. Для Південно-Східної Азії, найбільш густонаселеного регіону світу, характерний мусонний клімат. Раніше науці було невідомо, як вплинули зміни у мусонній циркуляції на переміщення до Східної Азії сапієнсів.

На основі даних з Лісового плато вчені реконструювали мусонну циркуляцію атмосфери в Азії в далекому минулому, змоделювали палеоклімат Східної Азії та довкілля. Було встановлено, що протягом останніх 280 тис років літні мусони в Азії зазнавали періодичних змін, обумовлених сонячною радіацією, обсягом льоду в північній півкулі та парниковими газами.

Дослідницька команда вважає, що сапієнси переселилися з Африки до Східної Азії 120 тис - 70 тис років тому, коли клімат у Південно-Східній Африці ставав суші, а в Східній Азії – вологіше від посилення літніх мусонів.

Таким чином, збільшення кількості опадів та пишна рослинність, спричинені посиленням мусонів, спричинили міграцію сапієнсів до Східної Азії з Африки, йдеться у статті.