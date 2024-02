Поділитись:













В сервісі Steam розпочався розпродаж від видавця, студії Ubisoft. Гравцям пропонуються, як ігри, які вже вважаються класикою, так і новинки з відомих тайтлов. З усіма пропозиціями можна ознайомитися у додатку сервісу або на сайті Steam.

Розпродаж продовжиться до 20:00 за київським часом 29 лютого.

Серед цікавих пропозицій можна виділити:

🎮 Assassin's Creed Valhalla (знижка 75%, вартість залежно від версії становить від 228 гривень до 534 гривень)

🎮 Far Cry 6 Game of the Year Edition (70%, 549 гривень)

🎮 Anno 1800 (75%, 228 гривень)

🎮 South Park: The Fractured But Whole (80%, 183 гривні)

🎮 Watch Dogs: Legion (85%, 137 гривень)

🎮 Riders Republic (75%, 217 гривень).

Також в рамках розпродажу є цікаві пропозиції щодо комплектів ігор. Так, наприклад, комплект Assassin's Creed Bundle, у який входять 14 ігор серії можна придбати з додатковою знижкою 10%, тобто за 1497 гривень.

Комплект Watch_Dogs йде зі знижкою 87% і три гри разом коштують всього 307 гривень.

Як повідомлялося раніше, перед цим Steam влаштовував великий розпродаж від іншої студії – Rockstar Games.