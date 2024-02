Поділитись:













Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей звернулася до 4 хостинг-операторів з вимогою заблокувати нелегальні онлайн-казино.

Про це йдеться в повідомленні комісії, передають Українські Новини.

Комісія зобов’язала постачальників послуг хостингу Cloudflare Inc., ISeek LTD, Digital Ocean Inc. та Cloudflare London, LLC протягом 3 робочих днів обмежити доступ гравців до вебсайтів pari8, vulkan777, vipkazinos, vulkan777, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії.

Відповідні рішення були прийняті на черговому засіданні КРАІЛ, що відбулося 13 лютого.

Невиконання зазначених вимог є підставою для надсилання комісією матеріалів щодо діяльності зазначених вебсайтів до правоохоронних органів для відповідного реагування.

