Попри зусилля, які докладають сьогодні для боротьби з гендерною нерівністю, жінки складають лише третину працівників у сферах науки та технологій. Аби подолати упередження, які досі існують у суспільстві, важливо щодня говорити про професійні досягнення жінок. На цьому наголосив Сергій Токарєв — IT-підприємець та інвестор, співзасновник технологічної компанії Roosh — у своєму Facebook-дописі, приуроченому до Дня жінок і дівчат в науці.

"У компаніях екосистеми Roosh, ми приділяємо багато уваги досягненню гендерної рівності. Бо бачимо, що це правильно з усіх точок зору. З погляду бізнесу — це багато інноваційних рішень, які народжуються в командах з рівним співвідношенням чоловіків та жінок. Незважаючи на зусилля на рівні бізнесу та держави, глобально проблема гендерного дисбалансу залишається актуальною. Не тільки в сфері ІТ", — поділився бізнесмен.

Токарєв також розказав про діяльність українського освітнього проєкту STEM is FEM, який популяризує науку серед українських дівчат. Проєкт займається неформальною освітою, заохочує молодь обирати STEM-спеціальності та знайомить з жінками-дослідницями. У межах різноманітних активностей — освітніх модулів, курсів, вебінарів — українські та закордонні експертки діляться з дівчатами тими soft skills, які можуть підсилити hard skills, здобуті в школах та університетах.

Ще однією метою проєкту є створення спільноти однодумиць, які підтримуватимуть та мотивуватимуть одна одну.

Однією з учасниць ком’юніті STEM is FEM є 18-річна Юлія Ткаченко. У старших класах школи дівчина почала досліджувати безпілотники. Тоді вона з’ясувала, що у Bayraktar є недолік: такому БПЛА важко працювати в погану погоду, адже за умов снігу, дощу чи туману йому складно прицілитись. Тож Юлія запропонувала вирішення проблеми: додати на безпілотник лазерний приціл. Навчаючись в 11 класі, дівчина разом з професором Національного авіаційного університету розробила радіолокаційну станцію для українських військових. Зараз Юлія — студентка Факультету економічних наук Києво-Могилянської академії та займається IT-стартапом у сфері охорони здоров’я.

Іншою членкинею спільноти є Надія Касянчук, яка навчається на останньому році магістратури в Університеті ім. Адама Міцкевича у Польщі. Дівчина вивчає медичну біотехнологію та працює з геномними даними — зокрема, досліджує зміни мікробіому в пацієнтів з хворобою Паркінсона. Надія є співавторкою 11 статей, опублікованих у виданнях, які індексуються базою Scopus. За 2023 рік дівчина здобула чотири нагороди на престижних міжнародних конференціях у Німеччині, Словаччині, Молдові та Латвії. А ще Надія викладає курс "Human Genetics & Society" у Київській школі економіки.

Такі проєкти, як STEM is FEM, виконують надважливу функцію: вони не лише впроваджують освітні ініціативи, а й слугують підґрунтям для створення потужних ком’юніті для жінок у STEM-галузях. Розвиваючи такі ініціативи, Україна рухається не лише до справедливого суспільства, а й до розвиненішої економіки: згідно з даними Глобального інституту McKinsey & Company, зменшення гендерного розриву може збільшувати ВВП країни.

STEM is FEM — освітній проєкт популяризації STEM-спеціальностей (Science, Technology, Engineering and Mathematics) серед дівчат. Проєкт об’єднує однодумців, створює спільноту, в якій дівчата підтримують одна одну, діляться ідеями та розвиваються разом. STEM is FEM був ініційований українським ІТ-підприємцем та співзасновником технологічної компанії Roosh Сергієм Токарєвим. У 2023 році Міністерство закордонних справ України нагородило проєкт званням "Почесний амбасадор України в сфері науково-освітньої дипломатії".