Серед уламків складених у картонну коробку дуже сильно виділяється доволі нестандартний елемент квадратної форми з рульовими поверхнями та штрихкодом.

Й в ньому дійсно доволі легко впізнати хвостову частину високоточної бомби GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Й саме вона є частиною GLSDB спільно з реактивним двигуном від некерованого реактивного снаряда M26. І якщо одразу виключити варіант того, що Україна отримала просто бомби SDB, то ніяких інших варіантів, окрім GLSDB, не залишається.

Враховуючи те, що від самої бомби окрім хвостової частини нічого не залишилось, то мова також йде й про перше успішне бойове використання GLSDB Збройними Силами України та взагалі перше бойове використання цієї системи у світі.

Russian media published footage of what looks to be GLSDB tail wreckage, reportedly found yesterday near Kreminna, occupied Luhansk region. pic.twitter.com/QsemcvfIwy