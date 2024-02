Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Так, повідомляється, що пресслужба ВМС України опублікувала відео бойової роботи своїх підрозділів ППО під час атаки РФ 11 лютого. На нього виявили дещо незвичне – спочатку зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію, після чого в російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд і "Шахед" зривається в піке і падає.

У відео ВМС зазначають, що зенітники ефективно застосовують новітні зразки зенітно-ракетних комплексів.

Із цих кадрів OSINT-аналітик OSINTtechnical зробив припущення, що це можливо перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS. Зазначається, що поставка усіх 14 передбачених мала відбутись наприкінці 2023 року.

It does appear that this is the first onboard footage released showing a US-supplied VAMPIRE SAM system in Ukrainian service downing a Russian Shahed with a laser-guided APKWS missile. https://t.co/wxS2EJSFDm pic.twitter.com/VMT2vHP9Bu