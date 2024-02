Про це пише видання Aftonbladet.

Про пожежу в аквапарку стало відомо у понеділок близько 10:00 за місцевим часом. Після чого там пролунала серія потужних вибухів. Рятувальники повідомляли про можливість поширення полум'я на інші будівлі. Крім того, споруди в аквапарку складаються з пластику, який при горінні поширює небезпечний дим.

Відомо про 12 постраждалих. Було евакуйовано сусідній готель та офісні приміщення.

Про аквапарк Oceana у Гетеборзі відомо, що він є найбільшим у країні та вартував 10,6 мільйона доларів. Приміщення аквапарку займають 6000 квадратних метрів, а басейни та гірки на відкритій площі — 4000. Там мало бути 14 водних атракціонів. Планувалося, що аквапарк одночасно можуть прийняти 1750 відвідувачів.

So a water slide exploded in Sweden this morning.



Here’s my take:



Water slides aren’t supposed to be able to explode. 🤯 🤔 pic.twitter.com/uaCBgqTWDP