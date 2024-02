"Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України, - цитує видання слова представниці комендатури муніципальної поліції в Хелмі Еви Чиж.

⚡⚡🤬 #Polish protesters pour grain from #Ukrainian trucks in Yagodyn.



They stopped the trucks that had passed customs control and were in transit to Lithuania.



They said that they did not like the fact that the grain was being transported through Poland, 1/2⬇️ pic.twitter.com/EzcfTfCbwE