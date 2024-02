Відповідний лист до Єврокомісії опублікував глава МЗС Естонії Маргус Цахна в соціальній мережі X (Twitter).

Згідно з опублікованим документом, звернення підготували міністри закордонних справ Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Швеції.

"Оскільки Росія продовжує свою війну проти України та проти світу, заснованого на правилах <... > закликаємо Єврокомісію представити пропозицію нових секторальних санкцій", — написав Цахна.

Він нагадав, що наразі під санкціями Євросоюзу перебуває близько 60% всієї торгівлі блоку з Росією.

Цахна закликає ще сильніше обмежити торгівлю з РФ, щоб припинити "годувати" військову машину країни.

В опублікованому спільному листі до Єврокомісії керівники зовнішньополітичних відомств семи країн стверджують, що Євросоюз ще не вичерпав можливості щодо санкційного тиску на Росію.

Вони закликають посилити цей тиск, а також посилити механізми, які дають змогу припиняти обхід Росією європейських санкцій.

