Стрімінговий сервіс Prime Video на своєму YouTube-каналі опублікував анонс серіалів та фільмів, які вийдуть в лютому 2024. Цього місяця на глядачів чекають переосмислення бойовика "Містер і місіс Сміт", фільм з Джей Ло, романтичні комедії та серіал для дорослих.

"Містер і місіс Сміт" (Mr. & Mrs. Smit"), 1 сезон

Дата виходу: 2 лютого

На глядачів чекає ремейк однойменного фільму 2005 року. Джон і Джейн Сміт, співробітники шпигунського агентства, змушені прикидатися подружньою парою. Щотижня вони вирушають на ризиковані завдання, одночасно долаючи нові рубежі у відносинах. Все стає по-справжньому заплутано, коли вони розуміють, що, здається, по-справжньому закохалися одне в одного.

"Бродяги" (Strays), комедія

Дата виходу: 6 лютого

Анімаційно-ігровий фільм режисера та продюсера Джоша Грінбаума. Головні ролі виконали Вілл Феррелл, Джеймі Фокс, Вілл Форте, Рендалл Парк та Айла Фішер. Фільм розповість про кинуту собаку, поєднується з іншими бродягами з метою помсти своєму колишньому господареві.

"Оновлено" (Upgraded), романтична комедія

Дата виходу: 9 лютого

Фільм розповість про художницю-стажерку Анну, яку бос в останню хвилину запрошує в робочу поїздку до Лондона, а в літаку вона знайомиться з красивим і багатим Вільямом.

"П'ять сліпих побачень" (Five Blind Dates), романтична комедія

Дата виходу: 9 лютого

Фільм розпочинається тим, що ворожка каже молодій, красивій жінці, що вона зустріне свою другу половинку в одне з наступних п'яти побачень.

"Невдахи" (Bottoms), комедія

Дата виходу: 13 лютого

Фільм розповість про учениць старшої школи, які вирішують заснувати бійцівський клуб, щоб помститися місцевій еліті та встигнути втратити цноту до випускного.

"Це я... зараз. Історія кохання" (This is Me... Now: A Love Story), музикальний

Дата виходу: 16 лютого

Фільм про історію шляху співачки Дженніфер Лопес її очима.

"Темні жнива" (Dark Harvest), фантастика, жахи

Дата виходу: 16 лютого

Фантастичний фільм жахів, заснований на однойменному романі Нормана Партриджа 2006 року.

"Підлітки-Мутанти Черепашки Ніндзя: Погром Мутантів" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), анімаційний фільм

Дата виходу: 21 лютого

Анімаційний супергеройський фільм, заснований на коміксах Пітера Лерда і Кевіна Істмена про Черепашок-ніндзя. Мультфільм, який є перезапуском серії фільмів про Черепашок-ніндзя.

"Друга найкраща лікарня в Галактиці" (The Second Best Hospital in the Galaxy), мультсеріал для дорослих

Дата виходу: 23 лютого

Мультсеріал розповість про лікарів Сліча та Клака - іншопланетян, найкращих друзів і відомих у всій галактиці хірургів - і їхню боротьбу з паразитами-тривогожерами, нелегальними часовими петлями тощо у глибокому космосі.

