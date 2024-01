Про це написав глава Міноборони Естонії Ханно Певкур у Twitter (X).

"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів", – зазначив естонський міністр.

За його словами, до кінця березня буде досягнуто показника в 500 тисяч снарядів, а до кінця року – 1,1 мільйона.

Виробничі потужності ЄС зростуть до показника у 1,5 мільйона до кінця 2024 року, додав Певкур.

У березні 2023 року ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів. Його метою була постачання мільйона снарядів до березня 2024 року.

