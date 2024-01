Команда українських стрільців — Сергій Куліш та Христина Остапенко — здобули "золото" на міжнародному турнірі з кульової стрільби H&N-Cup у Мюнхені.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team.

"На найвищу сходинку п'єдесталу пошани у змаганнях змішаних команд в стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 м зійшли віцечемпіон Олімпіади-2016 Сергій Куліш та Крістіна Остапенко, яка напередодні виборола тут особисте золото у вправі ГП-6", — сказано в повідомленні.

Перед цим пара виграла кваліфікацію з результатом 630,2, а потім підтвердила чемпіонський клас, перегравши пару з Норвегії.

Для 18-річної Христини це вже друга золота нагорода турніру. Напередодні вона перемогла у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м серед жінок.

