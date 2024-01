Відомство оприлюднило заклик у соцмережі Х.

"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", — написали вони.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp