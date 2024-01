Всі хочуть відчувати вдома комфорт і затишок. Перегляд ідей на різних сервісах не завжди дає розуміння, як перенести такий самий затишок у свій дім. На допомогу можуть прийти практичні посібники з дизайну інтер'єру, які заповнять прогалини. Українські Новини підготували цікаву добірку книг, щоб створити оселю своєї мрії.

Мистецтво затишку. Практичний посібник зі стилю та дизайну інтер'єру

Фріда Рамстедт

У цій книзі авторка та блогерка розкриває секрети успішного дизайну інтер'єру та стилю, щоб допомогти створити дім, який найкраще підходить для вашого простору, смаку та способу життя.

У рецензії на книгу дизайнерка інтер'єру Копистко Вероніка зазначила, що ця книга для людей, які починають робити ремонт і потребують стислих знань.

"У книзі подані стислі теоретичні знання стосовно проектування та декорування, навіть трохи історії архітектури. Також розповідається про термін "ергономіка", що це за звір, та з чим його їдять. Про те, як та скільки має бути освітлення в кімнаті, про пропорції та композицію. Книга дійсно буде корисною та допоможе вам розібратися в процесах планування, але попереджаю, що якщо вам буде цікава тема дизайну, то ця книга тільки 1% - вершечок айсбергу", - написала дизайнерка.

Посібник з меблювання. Практичний порадник з вибору комфортних меблів

Фріда Рамстедт



Рамстедт розповідає про найважливіші та функціональні речі у вашому домі - меблі. У книзі містяться основні правила вибору, розташування та догляду за ними. Якісні меблі - ключ до того, щоб наш простір був привабливим і комфортним.

Після прочитання книги ви знатимете:

На що звернути увагу під час вибору та перестановки меблів.

Зрозумієте розміри та деталі дизайну меблів, які визначають, чи є предмет зручним, чи ні.

Зможете обрати якісну оббивку, яка буде стійкою до зношування від домашніх тварин, дітей та повсякденного життя.

Дім хюґе

Мік Вікінг

Автор створив посібник із перетворення будинку чи офісу на простір безпеки, затишку й гармонії. Ця книга про те, як зробити свій дім або тимчасове помешкання острівцем спокою в епоху хаосу та змін.



Зокрема, у книзі йдеться про:

Магію декору і тонкощі прикрашання оселі

Природне освітлення для затишку в кімнаті

Доступ до зелених насаджень та рослини в будинку

Принципи оселі — запоруки процвітання родини

Чому вдома буває некомфортно і як це змінити

Home: The Way We Live Now

Кейт Вотсон-Сміт



Авторка розповідає, як правильно використовувати простір, який у вас є, незалежно від того, чи це ваше власне житло, чи орендоване. Ця книга особливо актуальна для тих, хто працює вдома й не знає, як організувати комфортне робоче місце через брак вільного місця або з інших причин.



Кейт Вотсон-Сміт дає корисні підказки, як економити місце, щоб всі ваші потреби були враховані. А також як купити меблі за один раз й не витратити на це купу грошей.



Ще Home містить детальні поради від власників готелів, дизайнерів інтер'єру, блогерів та впливових людей.