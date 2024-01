Про це вона написала у Twitter (X).

Брінк нагадала, що внаслідок масованого ракетного удару РФ по українських містах загинули щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення.

"Зараз Україна потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – підкреслила посол.

Early this morning, Russia launched a series of missile strikes on Kyiv, Kharkiv, and Pavlohrad, killing at least 5 people and injuring more than 40, including children. Ukraine needs our continued support now, to protect itself against these cruel attacks on civilians. pic.twitter.com/gmetOQWyZi