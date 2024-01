Про це у соціальній мережі Х (колишня Twitter) написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на слова голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля.

Стверджується, що рішення щодо використання активів посли ЄС дадуть у середу. Після цього кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦