Українка знялася з матчу після перших трьох геймів проти Лінди Носкової (Чехія).

Як пояснила Світоліна на пресконференції, у неї заклинило спину.

"У мене стався спазм, або я точно не знаю, що це таке, але біль ніби стріляв у першому геймі, на останніх двох очках. Нічого не могла вдіяти. Повністю заклинило мою спину. Просто дуже сумно.

Нічого особливого. Начебто раніше це не було великою проблемою. Такого, здається, у мене ніколи раніше не було, такий біль, який стріляє. Раніше у мене були травми спини через втому наступного дня після матчу, але ця травма виникла з нізвідки. У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені у спину.

Як почуваюся зараз? Погано. Спину справді заклинило. Мій поперек повністю заклинив, він ніби заблокований. Так що так, мені справді боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку на бік. Дуже дивно", - сказала вона.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX